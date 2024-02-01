ДТП трапилась вранці 31 січня в селі Печенія Львівського району

У селі біля Львова внаслідок зіткнення між двома автомобілями постраждали п’ятеро людей. Усіх їх із важкими травмами госпіталізували.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась в середу, 31 січня, близько 6:45, у селі Печенія Львівського району. За версією слідства, на трасі зіткнулись автомобіль Kia Sorento, яким керував 55-річний мешканець Вінницької області, та Subaru, за кермом якого був 60-річний львів’янин.

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів і троє пасажирів Subaru, зокрема, 57-річний та двоє 56-річних мешканців Львова, з важкими травмами були госпіталізовані до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі.