Полігон у Великих Мостах мали реконструювати, однак фактично роботи не виконали

У Великих Мостах підприємець, який мав провести аварійно-відновлювальні роботи на полігоні ТПВ, привласнив 510 тис. грн. Про це 31 березня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За версією правоохоронців, у 2017 році 29-річний керівник фірми-підрядника, яка займалася реконструкцією полігону ТПВ у Великих Мостах у Червоноградському районі, вносив фіктивні відомості в акти приймання виконаних робіт. При цьому фактично роботи виконані не були.

Унаслідок махінацій керівник фірми незаконно заволодів 510 тис. грн. За цим фактом слідчі повідомили йому про підозру за ч .5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. Якщо його провину доведуть, керівнику фірми-підрядника загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших осіб причетних до злочину.

У прокуратурі не повідомляють назви компанії, втім відомо, що це 29 річний львів’янин. На сайті публічних закупівель Prozorro також немає інформації про договір Великомостівської міської ради з підрядником про реконструкцію полігону. Однак, за інформацією джерел ZAXID.NET, ідеться про фірму «Будгарант Групп», керівником якої, згідно з даними аналітичної системи YouControl, є Юрій Шуманський.