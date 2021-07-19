Документи містили детальну інформацію про маршрут есмінця Defender у Чорному морі

Велика Британія заявила, що не знайшла жодних доказів шпигунства щодо інциденту, коли у червні секретні військові документи опинились на автобусній зупинці в графстві Кент. Про це у понеділок, 19 липня, заявив міністр оборони країни Бен Воллес, повідомляє Independent.

У них містилась інформація про есмінець Defender та план його проходу через Чорне море.

«Ми впевнені, що знайшли всі документи. Слідство не виявило доказів шпигунства і дійшло висновку, що наші противники не отримали доступу до паперів», – сказав Воллес.

Розслідування також підтвердило обставини втрати документів, місце, де їх загубили та спосіб – ця інформація повністю збігається зі свідченнями посадовця, який їх втратив. Зазначимо, що цього посадовця тимчасово відсторонили від роботи і обмежили йому доступ до секретних документів.

Як інформував ZAXID.NET, 27 червня BBC оприлюднила секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender, які знайшли на зупинці.

Британські ЗМІ повідомляли, що ці документи підтверджують: прохід британського есмінця поблизу окупованого Криму був продуманим рішенням британського уряду, аби продемонструвати підтримку України, попри можливі ризики.

Серія слайдів, зокрема, показує два варіанти маршруту, один з яких описаний як «безпечний і професійний транзит з Одеси в Батумі», другий коротший — недалеко від південно-західного узбережжя Криму. Цей маршрут, як зазначено на одному зі слайдів, «надасть можливість взаємодіяти з українським урядом, тому що Велика Британія визнає цю територію українськими територіальними водами».

23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.

У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.