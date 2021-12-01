Свято українського борщу хочуть відзначати на національному рівні

У Верховній Раді у вівторок, 30 листопада, зареєстрували постанову про запровадження нового національного свята – Дня українського борщу. Згідно з документом, відзначати свято пропонується у другу суботу вересня, що сприятиме туристичному потенціалу Дня борщу.

У супровідних документах до постанови зазначено, що її ухвалення посилить позиції України в ЮНЕСКО, де розглядається питання про визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини України. Ініціаторами постанови про запровадження Дня українського борщу були українські ресторатори на чолі з Євгеном Клопотенком, а під зареєстрованим у ВРУ документом підписались 24 народні депутати з різних фракцій, зокрема і зі «Слуги народу», і з «Європейської солідарності».

«Борщ – культова українська страва; це точка диференціації України від своїх сусідів... На міжнародній арені він має потенціал м'якої сили України, а також поліпшення впізнаваності та репутації країни», – йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Після ухвалення документу Кабінет міністрів упродовж місяця має розробити комплексний план заходів з відзначення Дня українського борщу на державному рівні.