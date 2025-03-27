За скоєне посадовиці загрожує до 12 років тюрми

Працівники ДБР оголосили підозру заступниці начальника Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі відомства в четвер, 27 березня.

Зазначається, що інцидент трапився 12 вересня минулого року. До ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання від підприємства критичної інфраструктури, на якому працював. Попри це, чоловіка направили до заступниці керівника, зазначають правоохоронці.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову», – ідеться в повідомленні.

Постраждалий повідомив, що після побиття у нього відібрали телефон. У чоловіка діагностували забій головного мозку, синці та садна.

ДБР продовжує досудове розслідування у цій справі. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ОМ ТЦК та СП.

Посадовицю Вінницького ОМ ТЦК, її експідлеглого підозрюють у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з початку 2025 року в Україні збільшилася кількість порушень прав людини з боку співробітників ТЦК та СП. Зокрема, офіс омбудсмана отримав понад 40 звернень про порушення прав людини під час перевірки документів та мобілізації на Харківщині.