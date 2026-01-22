У Вінниці викрили посадовицю ТЦК на вимаганні хабаря у матері загиблого військового

У Вінниці поліцейські викрили посадовицю районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимаганні в матері загиблого військового 190 тис. грн. Про це у четвер, 22 січня, повідомила у Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, у квітні 2023 року співробітниця відділення обліку мобілізаційної роботи Тульчинського районного ТЦК у Вінниці пообіцяла матері загиблого військового допомогти отримати одноразову виплату від держави у розмірі 15 млн грн.

«Для реалізації домовленостей підозрювана отримала від жінки довіреність на вчинення правочинів від її імені, у стислі строки зібрала необхідний пакет документів та надала вказівки щодо їх подання до відповідної посадової особи територіального центру», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

У грудні 2023 року посадовиця ТЦК дізналась про призначення виплати та висунула вимогу матері захисника – заплатити їй 5 тис. доларів (на той час 190 тис. грн) за вплив на службовців ТЦК та СП. Мати військового погодилась та переказала на банківську картку посадовиці зазначену суму.Встановлено, що посадовиця придбала за ці гроші земельну ділянку та автомобіль.

Правоохоронці викрили посадовицю та 20 січня 2026 року оголосили співробітниці їй підозру у зловживанні впливом та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом ( ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України). Незабаром суд обере для підозрюваної запобіжний захід.

