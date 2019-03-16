У водія приміської маршрутки у Львові стався напад епілепсії

Чоловіка забрала карета швидкої

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 16:4914190

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У водія приміської маршрутки у Львові стався напад епілепсії

У суботу, 16 березня, у водія маршрутки №133 у Львові, яка курсує сполученням Львів (вул. Бандери) – Ков’ярі, стався напад епілепсії. Чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

Про цей випадок у Facebook-спільноті «Варта1» повідомила користувачка Марія Ліщук. За її словами, напад стався не під час руху, а в момент, коли автобус стояв біля костелу Ольги-Єлизавети у Львові.

«Водію маршрутки стало погано. За попередньою інформацією напад епілепсії. Приїхала швидка буквально за 4-5 хв, забрали в лікарню. Бажаю водію швидкого одужання, але, чоловіче, бережи себе, бо це могло статися в дорозі, а позаду тебе могло бути десятки людей», написала Марія Ліщук.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та повідомили, що водія відвезли до Львівської обласної клінічної лікарні. Однак чергова лікарка Львівської ОКЛ відмовився надавати ZAXID.NET будь-яку інформацію про стан чоловіка.

Епілепсія – це хронічне, нервово-психічне захворювання, яке виявляється різноманітними нападами і своєрідними змінами характеру.

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