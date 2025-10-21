У вівторок, 21 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Вербували через сайт знайомств. У Львові СБУ та Нацполіція затримали 22-річного російського диверсанта. До зими ремонти хочуть завершити. У Львова триває відновлення будинків, пошкоджених під час обстрілів. У співфінансуванні з мешканцями та підприємцями. Частину вул. Трускавецької – відремонтують. Провалили голосування. Нардепи не підтримали ініціативу звернутися до президента з проханням присвоїти звання Героя України посмертно мовознавиці Ірині Фаріон.

