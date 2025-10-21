У Залізничній райадміністрації розповіли, на якому етапі відновлення зруйнованих Росією будинків
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 жовтня
У вівторок, 21 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Вербували через сайт знайомств. У Львові СБУ та Нацполіція затримали 22-річного російського диверсанта.
- До зими ремонти хочуть завершити. У Львова триває відновлення будинків, пошкоджених під час обстрілів.
- У співфінансуванні з мешканцями та підприємцями. Частину вул. Трускавецької – відремонтують.
- Провалили голосування. Нардепи не підтримали ініціативу звернутися до президента з проханням присвоїти звання Героя України посмертно мовознавиці Ірині Фаріон.
