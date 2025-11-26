31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору були пошкоджені через ворожу атаку

Пізно ввечері у вівторок, 25 листопада, російські війська атакували ударними дронами Запоріжжя. Зранку 26 листопада голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 18 постраждалих.

Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками 25 листопада. Під атаку, крім багатоповерхівок, потрапили приватні будинки, гуртожиток, магазин, АЗС, одне з підприємств та транспорт. Загалом вибухи пролунали у трьох районах міста.

«31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору були пошкоджені через ворожу атаку у трьох районах Запоріжжя. Також понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Загалом армія РФ завдала по місту 11 ударів», – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, 18 людей отримали поранення, серед них 12 жінок та 6 чоловіків. Лікарі надають пораненим необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 25 листопада, російські окупанти атакували Київ дронами та ракетами. Під час атаки росіяни влучили у дві багатоповерхівки.

Також постраждав найбільший склад Novus, загинули четверо водіїв компаній-постачальників, які прибули на вигрузку товарів.