Вадим Тупчій загинув у квартирі, в якій творив 25 років

Внаслідок російського обстрілу Києва у ніч на 25 листопада загинув відомий декоратор та бутафор Вадим Тупчій, який створював латексні носи для культової програми 90-х років «Шоу довгоносиків». Про смерть декоратора повідомив археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський.

Вадим Тупчій загинув у 65 років на Русанівці, у Дніпровському районі Києва. За даними журналіста Дениса Казанського, у квартиру декоратора залетів російський Shahed.

«У квартирі, в яку влучив “шахед”, Вадим Тупчій працював близько 25 років. Там зберігалися роботи бутафора, музичні інструменти, маски», – повідомила організація PEN Ukraine.

Вадим Тупчій отримав акторську освіту, працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії. У 25 років він грав у театрі «Шарж» разом із відомим актором-«довгоносиком» Віктором Андрієнком.

З 1996 по 1999 рік Вадим Тупчій створив для «Шоу довгоносиків» сотні латексних носів. Шоу стало культовим – його транслювали на чотирьох українських телеканалах.

Кадр з «Шоу довгоносиків»

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені дві житлові багатоповерхівки, логістичний центр мережі супермаркетів Novus та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.