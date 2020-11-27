Невідомі залили чорною фарбою меморіальну дошку і розбили пам’ятний знак, встановлений на будівлі місцевою єпархією УПЦ (МП)

У Запоріжжі невідомі облили фарбою пам'ятний знак дітям, померлим під час Голодомору, та розбили ще одну пам'ятну дошку, встановлену УПЦ (МП), що була встановлена поруч. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на поліцію Запорізької області.

Зазначається, що на місці, де було встановлено пам'ятну дошку у 1930ті роки знаходився будинок немовляти, де за документами в Голодомор померло майже 800 дітей.

У поліції заявили, що за фактом вандалізму відкрили справу у Єдиному досудовому реєстрі розслідувань.

У Департаменті культури, туризму, національностей і релігій Запорізької ОДА наголосили, що готують заяву про злочин, а також спеціальне звернення до поліції щодо цього інциденту.

Меморіальну дошку на будівлі колишнього будинку немовляти у Запоріжжі відкрили у листопаді 2014 року. Місцеві активісти, історики і краєзнавці домагалися від місцевої влади встановлення пам’ятної дошки на будівлі з 2009 року, втім зробити це вдалося лише після Революції гідності.

Нагадаємо, пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.