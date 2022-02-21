Чоловік намагався перевезти до ЄС деталі до радіолокаційної станції літака АН-26Б,

На пропускному пункті «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, СБУ затримала айтішника, який намагався вивезти до країн Євросоюзу запчастини для військових літаків. Наразі техніку вилучили та направили на експертизу. Тривають слідчі дії.

Як у понеділок, 21 лютого, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, чоловіка, який в автомобілі перевозив комплектуючі деталі до військових літаків на КПП «Тиса» виявили у неділю, 20 лютого. Відомо, що техніку віз мешканець Житомирської області, працівник ІТ-сфери.

«Чоловік намагався приховано переправити до однієї з європейських країн допоміжну частину подвійного призначення. Це – запасна частина до радіолокаційної станції літака АН-26Б, яка разом з тим, може використовуватися як комплектуюча до літаків у військовій авіації», – йдеться у повідомленні СБУ.

Уточнюється, що чоловік сховав техніку за пасажирським сидінням, в ніші для інструментів. Як зазначили ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття, наразі деталь, яку чоловік намагався нелегально перевезти закордон, вилучили та відправили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Слідство триває, правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до інциденту.