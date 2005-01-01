У Золочеві чоловік помер від отруєння чадним газом в автомобілі

26 грудня у Золочеві помер 48-річний чоловік. Його тіло виявили в автомобілі, що стояв у гаражі.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу, однак за попередніми висновками чоловік помер внаслідок отруєння чадним газом, повідомляє відділ комунікації поліції області.
Правоохоронці за фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться досудове слідство.
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