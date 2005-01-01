У Золочеві чоловік помер від отруєння чадним газом в автомобілі

26 грудня у Золочеві помер 48-річний чоловік. Його тіло виявили в автомобілі, що стояв у гаражі.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу, однак за попередніми висновками чоловік помер внаслідок отруєння чадним газом, повідомляє відділ комунікації поліції області.

Правоохоронці за фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться досудове слідство.