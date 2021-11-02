У військового залишилася дружина і син

Внаслідок обстрілу українських позицій загинув воїн 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисеєв. Про це ввечері вівторка, 2 листопада, повідомила прес-служба 128-ї бригади. У військового залишилася дружина та син.

У прес-службі уточнили, що Сергій Єлисеєв отримав несумісні з життям поранення під час обстрілу українських позицій.

«Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних Сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Керівництво бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам.

Зазначимо, що точні обставини загибелі військового наразі невідомі. Вранці у вівторок, 2 листопада, штаб Об’єднаних сил повідомив, що внаслідок обстрілу з боку російських найманців біля Павлополя Донецької області загинув один український військовослужбовець. Імені військового не називали.

Водночас ввечері у штабі ООС повідомили про нові обстріли, внаслідок яких один військовий отримав травми, несумісні з життям.