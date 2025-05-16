Учасників гри поселили на базі, яка не розрахована на таку кількість дітей

На Львівщині розпочався ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з молодшою віковою групою (6-10 років). Дітей-учасників змагань поселили на комунальній базі «Полонина» у селищі Славсько в неналежних умовах – у розрахунку двоє дітей на одне ліжко. Вчителям та батькам доводиться спати поруч з дітьми сидячи або ж в автобусах. Про це ZAXID.NET повідомили освітяни з різних громад Львівщини.

Вчитель предмету «Захист України» і керівник гуртка «Джура» у Солонківському ліцеї імені Героя України Миколи Паньківа Михайло Набитович розповів, що вчителі та батьки, які привезли дітей для участі в обласному етапі гри «Джура» на комунальну базу «Полонина», були здивовані умовами проживання.

«Ми своїх хлопців поселили у приватний сектор, бо тут неможливо. На базі дали кімнатку на три ліжка. Там мали би поміститися шестеро дітей і я сьомий», – каже Михайло Набитович.

З його слів, в аналогічних умовах опинилися інші учасники. На базі, яка розрахована на 50 місць, запланували помістити близько 60 дітей та 18 дорослих (вчителів, організаторів).

Вчитель фізкультури зі Стрілківської громади Володимир Наливайко привіз на змагання шістьох учнів 3-5 класів.

«Таких умов ще не було ніде. Три ліжка на сімох – це нереально. Хлопці і дівчатка мають спати разом. Як таке може бути? Якщо не маєте умов, не проводьте. Я просив для себе розкладачку, не мають нічого. Переб’юся в автобусі. Але так не можна проводити змагання», – обурився вчитель.

Кімната на три ліжка, у якій повинні спати троє дівчат, троє хлопців та двоє керівників

Раніше змагання гри «Джура» проводили на базі «Карпати» біля Сколе, яку навесні цього року закрили, там почали масштабну перебудову. За словами Володимира Наливайка, у час проведення «Джури»на базі «Карпати» були нормальні умови проживання: хлопців поселяли окремо і дівчат окремо.

Аналогічно директорка Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Леся Буцяк каже, що на змагання поїхали восьмеро школярів та двоє вчителів з її школи, а також мама одного з учнів.

«Для дітей позсували ліжка докупи. Четверо дівчат і четверо хлопців сплять разом. Дорослі змушені спати напівсидячи на одному ліжку», – розповідає директорка. У таких умовах дітям та їх супроводжуючим доведеться спати дві ночі.

Тримісна кімната, де поселили шістьох учасників гри та їхніх керівників

ZAXID.NET спробував отримати коментар з приводу організації згаданого заходу в директора департаменту освіти ЛОВА Олега Паски, однак він на дзвінки не відповідав.

Директор комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» Юрій Ткаченко, який відповідає за організацію «Джури», заявив, що відповідно до умов гри, діти мали проживати у наметовому містечку в польових умовах, але, зважаючи на холодну погоду, учасників поселили в дерев’яні будиночки в розрахунку одна кімната на кожну команду.

«Оскільки похолодало, щоб діти не проживали у наметах, кожній команді надали кімнату в дерев’яних будиночках. У Славську вночі було 0 градусів», – каже Юрій Ткаченко.

З його слів, усі керівники роїв були повідомлені про ці умови. «Діти знали, куди вони їдуть. Керівник роїв також. Діти приїхали зі спальниками, карематами. Вони взагалі мали спати в наметах на вулиці. Вони будуть спати в тих самих спальниках тільки в дерев’яних будинках, а не в наметах. Це умови проведення гри, такі правила. Умови були розіслані на кожен відділ освіти кожної громади», – стверджує Юрій Ткаченко. Він каже, що дерев’яні будиночки опалюються, тому дітей туди і поселили.

При цьому Юрій Ткаченко не зміг повідомити суму коштів, виділених з бюджету в цьому році на організацію військово-патріотичної гри «Джура». З його слів, гроші виділяють тільки на харчування дітей. Проживання забезпечується безкоштовно на комунальній базі.

Нагадаємо, на комунальній базі «Карпати» біля Сколе, де раніше проводили «Джуру» та інші дитячі спортивні змагання, чиновники почали масштабну перебудову. Там планують розмістити центр підготовки цивільного населення до національного спротиву. Для пошуку підрядника оголосили тендер. Очікувана вартість робіт – 59 млн грн.