Україна до кінця року отримає ще 13,5 млн доз вакцини Pfizer
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
В Україну доставлять 13,5 мільйона доз вакцини Pfizer проти Covid-19 до кінця року, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«До кінця року ще приїде 13,5 мільйона доз Pfizer. Всі області, всі центри вакцинації, пункти вакцинації забезпечені вакцинами», – сказав голова українського уряду під час робочої поїздки в Донецьку область у середу, 27 жовтня, повідомив «Укрінформ».
Він наголосив, що вакцин в Україні достатньо, а 95% госпіталізованих з коронавірусом – не вакциновані.
Загалом до кінця року в Україні очікується надходження ще 18,85 млн доз вакцин від коронавірусу за укладеними державою контрактами та в межах глобальної ініціативи COVAX.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET