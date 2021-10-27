В Україну доставлять 13,5 мільйона доз вакцини Pfizer проти Covid-19 до кінця року, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«До кінця року ще приїде 13,5 мільйона доз Pfizer. Всі області, всі центри вакцинації, пункти вакцинації забезпечені вакцинами», – сказав голова українського уряду під час робочої поїздки в Донецьку область у середу, 27 жовтня, повідомив «Укрінформ».

Він наголосив, що вакцин в Україні достатньо, а 95% госпіталізованих з коронавірусом – не вакциновані.

Загалом до кінця року в Україні очікується надходження ще 18,85 млн доз вакцин від коронавірусу за укладеними державою контрактами та в межах глобальної ініціативи COVAX.