Україна розширює коло партнерів для постачання газу взимку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала нову енергетичну домовленість з Грецією щодо імпорту газу. Країна прагне максимально розширити варіанти постачання газу на цю зиму, щоб компенсувати втрати власного видобутку через російські удари. Про це він розповів у ранковому зверненні в неділю, 16 листопада.

«Це (йдеться про Греції, – ред.) буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України. Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 млрд євро на імпорт газу», – сказав президент.

Він уточнив, що кошти на фінансування імпорту надав Кабінет міністрів, європейські партнери, банки ЄС під гарантії Єврокомісії, українські банки, а також Норвегія. Триває робота з американською стороною, аби забезпечити повне фінансування.

Зеленський додав, що Україна робить «широкі можливості» для постачання газу взимку.

«Зокрема, через наших польських партнерів, і активно працюємо з Азербайджаном – і дуже розраховуємо на довгострокові контракти. Ми про це говорили нещодавно з президентом», – повідомив президент.

Нагадаємо, восени російська армія поновила тактику атак на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти почали завдавати концентрованих масованих ударів на одній з областей України.

13 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що через атаки Росії на енергетику Україна може потребувати імпорту електроенергії та газу.

27 жовтня Міненерго України повідомило, що країні вдалося досягнути домовленості про встановлення знижки на транспортування газу через Трансбалканський коридор. Угода дозволить постачати LNG до України з вигодою.