Україна обговорює із Сполученими Штатами Америки постачання зброї більшого радіуса дії. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє «Укрінформ».

«Ми завжди вдячні нашим американським партнерам за все, що ми отримали сьогодні. І ми обговорюємо всі види озброєння, і ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Перемовини зараз тривають», – зазначила Маркарова.

«Ми покажемо не тільки ефективне застосування озброєння, а й як відповідально його будуть використовувати», – сказала Маркарова.

За її словами, Україна завжди тісно співпрацює зі своїми партнерами. Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова заявила, що перемовини у цьому питанні тривають.

«Наші міністри оборони і головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн, де ми ділимося великою кількістю інформації. Так що я не думаю, що між нашими двома країнами є якесь непорозуміння», – додала вона.

У п'ятницю, 30 вересня, Конгрес США остаточно ухвалив законопроект про виділення коштів на тимчасове фінансування державних видатків. Документом також передбачено виділення додаткових 12,3 млрд доларів на допомогу Україні.