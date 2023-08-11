Повені знищили електричну інфраструктуру та забрали життя щонайменше трьох осіб

Україна надасть допомогу Словенії, інфраструктура якої значно постраждала від повеней, спричинених сильними дощами. Про це повідомив у п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський.

Указ передбачає надання гуманітарної допомоги мешканцям Словенії, які постраждали від повеней. До допомоги долучилося й українське МЗС, повідомивши, що Україна готова надати для пошуково-рятувальних операцій гелікоптер.

«Україна надає гуманітарну допомогу Словенії у зв'язку із сильною повінню. Відповідний указ я підписав учора. Ми допомагаємо нашим друзям, навіть коли воюємо вдома. Солідарність працює в обидва боки», – повідомив Володимир Зеленський.

Які саме обсяги гуманітарної допомоги Володимир Зеленський наказав надати Словенії, в указі №484/2023 не повідомляється. Передачу гуманітарної допомоги доручено Кабінету міністрів України.

Зазначимо, останній тиждень у Словенії тривали сильні зливи, внаслідок яких почалися повені, які вплинули на дві третини країни. Через негоду щонайменше сім головних та регіональних мостів обвалилися. Окрім того, повені негативно вплинули на енергетичну інфраструктуру Словенії.

За даними місцевих медіа, тисячам словенам довелося евакуйовуватися – були залучені рятувальні гелікоптери та човни. Також повідомляється про щонайменше трьох загиблих внаслідок повеней.