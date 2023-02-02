Україна може отримати GLSDB розробки американської компанії Boeing та шведської Saab

Україна готова надати гарантії союзникам, що західні далекобійні ракети не будуть атакувати територію РФ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії.

«Успіх України на полі бою – це ваш успіх також. Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості… Щоб перемогти, нам треба захопити стратегічну ініціативу», – заявив міністр. Резніков закликав партнерів допомогти зі встановленням протиракетної оборони якомога швидше.

Він наголосив на бажанні отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

«Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами», – зауважив Резніков.

Міністр також наголосив на потребі України в танках і бронетехніці та подякував партнерам за рішення щодо їх постачання на останній зустрічі в Рамштайні. За його словами, це дозволить створити броньований кулак для прориву російської оборони.

Наразі Україна може отримати GLSDB розробки американської компанії Boeing та шведської Saab, які мають дальність знищення цілей до 150 км. Це майже вдвічі перевищує можливості GMLRS для HIMARS. Зазначається, що GLSDB можна стріляти з установок, таких як система HIMARS, яку США вже поставили Україні. Ракета також має передові системи відстеження, щоб зробити її більш точною.

Боєприпаси оснащені крилами, що розкладаються в повітрі, та ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно націлювати ракету, якщо вона буде запущена з літака, не наражаючи пілота на ризик. GLSDB використовує інерціальну систему наведення та наведення за допомогою GPS.