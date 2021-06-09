Україна просить уряд Німеччини розглянути питання передачі їй надлишкових вакцин від коронавірусу. Про це на спільній прес-конференції з головою МЗС Німеччині Гайко Маасом заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання», – сказав Кулеба.

Зі свого боку Маас пообіцяв, що Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку. Відповідна допомога буде здійснена через європейський механізм захисту від катастроф.

«Ми є другим донором за кількістю вкладених коштів в систему Covax. Ми раді, що 20 млн доз вакцини ми зможемо передати, і будемо збільшувати цю цифру», – додав Маас.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні та змінив умови в’їзду таким чином, щоб ті, хто приїхав в Україну, не перебували на самоізоляції.