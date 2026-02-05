Сергій Харчій є уродженцем села Оболоння Долинської громади

Під час обміну у четвер, 5 лютого, з російського полону повернувся мешканець Прикарпаття Сергій Харчій. Він пробув у неволі більш як 3,5 років.

Про звільнення прикарпатця повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Серед звільнених з полону – наш земляк Сергій Харчій із Калуського району. Вітаємо вдома!», – написала посадовиця у фейсбуці.

Сергію Харчію 39 років. Він є уродженцем села Оболоння Долинської громади. Прикарпатець зник безвісти 28 травня 2022 року на Луганщині – у селищі Ниркове Сіверськодонецького району.

Нагадаємо, 5 лютого Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців – бійців ЗСУ, Національної гвардії та прикордонників. Також, за словами президента, з неволі вдалося визволити кількох цивільних українців. Більшість з них перебували у полоні з 2022 року.