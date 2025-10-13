Представники європейських країн обговорили спільну карпатську ініціативу

Україна, Польща Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Австрія та Сербія обʼєднаються довкола Карпатської інтеграційної ініціативи – нової платформи співпраці, спрямованої на розвиток діалогу й партнерства між регіонами макрорегіону Карпат. Про це ввечері 13 жовтня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, який взяв участь в Європейському тижні регіонів і міст, що відбувається у Брюсселі.

«Її мета – створити простір спільних можливостей, де через розвиток транскордонної інфраструктури, спільні проєкти та використання програм Interreg і мережі єврорегіонів ми стиратимемо кордони й будуватимемо реальну євроінтеграцію на місцях», – повідомив Максим Козицький.

Для Львівщини така співпраця передбачає:

спільні інфраструктурні проєкти та покращення доріг у гірських районах;

спільна координація роботи екстрених служб по обидва боки кордону;

краща доступність для спільного реагування на кризові ситуації;

постійна готовність до надзвичайних ситуацій – екстрена евакуація, робота служб швидкого реагування та медичної допомоги;

зміцнення позицій Львівщини як європейських воріт України.

Очільник Львівщини взяв участь у зустрічі разом з делегатами від українських областей з маршалком Підкарпатського воєводства Владиславом Ортилем та членом Комітету регіонів ЄС.

Нагадаємо, Карпатську ініціативу започаткували за пропозицією Словаччини і анонсували під час 6-го засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва у листопаді 2024 року. Ініціативу підтримають з фондів ЄС та інших міжнародних фінансових механізмів.