Президент підписав указ про синхронізацію санкцій з Японією

Президент Володимир Зеленський підписав указ №778/2025 про введення нових санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи Україна синхронізувала з Японією.

За даними Офісу президента, до санкційного списку потрапили вісім російських керівників і 14 компаній, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти й обладнання.

Серед іншого, санкції ввели проти гендиректора «Алроси» Павла Маріничева, компанія якого забезпечує бюджет РФ прибутками від видобутку алмазів, директора Тульського патронного заводу Сергія Лукіна, а також представника північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьока, який доточний до постачання зброї до Росії.

Окрім того, під обмеження потрапили російські «Стаут» й Центр інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для армії окупантів. Санкції застосували щодо приватної військової компанії «Конвой», яка створена на окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

«Тільки від червня цього року ми ухвалили для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це важливі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу», – сказав президент Володимир Зеленський.