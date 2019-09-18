Україна в Мінську висунула вимоги для реалізації «формули Штайнмайєра»

Леонід Кучма заявив, що українська сторона не має принципових заперечень щодо «формули Штайнмаєра»

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що українська сторона не має принципових заперечень щодо «формули Штайнмаєра». Однак її реалізація можлива у випадку виконання низки умов. Про це повідомила прес-секретарка Кучми Дарка Оліфер.

«Реалізація цієї формули можлива тільки за умови виконання таких пунктів: повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань, іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і Мінськими угодами», - пояснила Оліфер.

За її словами, українська сторона підтвердила готовність до розведення сил і засобів в районі Золотого і Петровського. Але російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення, наголосила прес-секретарка Кучми.

Крім того, в Мінську досягли «значного прогресу» щодо майбутнього обміну полоненими.

В свою чергу, представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що українська сторона ТКГ із врегулюванню на Донбасі на засіданні в Мінську зірвала домовленості радників лідерів країн «нормандської четвірки», відмовившись закріпити «формулу Штайнмайєра» на папері, інформує LB.ua.

Як повідомляв ZAXID.NET, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна погодила врегулювання ситуації на Донбасі за «формулою Штайнмайєра», яка передбачає можливість проведення виборів до передавання контролю над кордоном.