HX-2 здатний вражати цілі на відстані до 100 км

Україна відмовилася від подальших замовлень німецьких ударних дронів HX-2 від компанії Helsing після виявлення серйозних недоліків у бойових умовах. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив Bloomberg.

Як йдеться у матеріалі, ключова проблема HX-2 полягала у зльоті: дрони не завжди успішно стартували під час випробувань. Модель, яка мала включати системи штучного інтелекту для автономного керування, не отримала всіх необхідних компонентів.

За даними джерел, HX-2 зазнали перебоїв у роботі через радіоелектронне глушіння на фронті, що неодноразово призводило до втрати зв’язку з операторами. Ці проблеми суттєво підірвали інтерес України до нового замовлення. Німеччина поки що не планує повторних поставок без підтвердження зацікавленості з боку Києва.

Компанія Helsing запевняє, що офіційні результати перших польотів є обнадійливими.

«Ми впевнені, що випробування HX-2 також призведуть до високих показників влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби», – повідомили у Helsing.

Відзначимо, HX-2 – це перший бойовий дрон власної розробки Helsing, який здатний вражати цілі на відстані до 100 км та поєднує фіксовані крила з квадрокоптерними пропелерами.

У 2024 році Helsing підписала контракт на постачання 4 тис. дронів HX-2 спільно з українською компанією, проте лише 25% апаратів змогли успішно стартувати на передовій під час таємних тестів.

У грудні ми повідомляли, що українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems створили спільне підприємство для виробництва дронів.