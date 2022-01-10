Україна закликала Німеччину не відкладати постачання оборонного озброєння. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Spiegel.

Він наголосив, що Україна має право на самооборону і зброю буде використано саме для цього.

«Ми закликаємо уряд Німеччини відмовитися від чинної позиції, яка з погляду моралі є абсолютно зайвою, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. Ми маємо право на самооборону», – зазначає дипломат.

Уряд Ангели Меркель відмовляв у постачанні, пояснюючи таку позицію небажанням спровокувати загострення бойових дій на Донбасі.

Але, за словами Мельника, новий уряд може виявитися ще більш консервативним у цьому питанні.

За словами дипломата, Берлін «несе за Україну таку саму історичну відповідальність, як і за Ізраїль». А відмова надати Києву зброю може негативно вплинути на відносини між країнами.

Дипломат нагадав про загрозу, яку становлять для нашої країни російські війська біля кордонів, закликавши Берлін не недооцінювати ризики.