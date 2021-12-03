Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними (підсилювальними) дозами через дев'ять місяців після повної вакцинації. Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради в п’ятницю, 3 грудня, інформує ZN.ua.

Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через дев'ять місяців. В Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.

«Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію», – додав він.

Нагадаємо, вже в грудні в Європейському союзі планують на офіційному рівні закріпити введення третьої – бустерної – дози вакцини проти коронавірусу. Також там хочуть скоротити термін дії сертифікатів про вакцинацію. Зараз документ чинний протягом 360 днів після введення другої дози, цей проміжок планують зменшити до 270 днів.

Раніше Ляшко заявляв, що бустерну дозу в Україні почнуть вводити після того, як двома дозами буде щеплено щонайменше 50% населення.