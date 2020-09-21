Євгена П. затримали під час спроби перетнути польський кондон у пункті пропуску Дорогуськ-Яготин

Польська поліція затримала у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин українця, який застрахував своє життя у 20 різних страхових компаніях, а потім інсценізував власну смерть, щоб отримати відшкодування на загальну суму 26 млн злотих.

Як інформує у понеділок, 21 вересня, польська поліція, історія розпочалась наприкінці жовтня 2019 року, коли до кільканадцяти страхових фірм у Польщі надійшли документи від громадянки України, яка вимагала відшкодування за смерть свого сина Євгена П. Сума відшкодувань сягала 26 млн злотих (195 млн грн за курсом НБУ).

Українка подала документи, які засвідчували смерть її сина унаслідок нещасного випадку на Київському водосховищі у липні 2019 року. Згідно з документами, її син зіткнувся на човні з іншим не ідентифікованим плавзасобом і внаслідок зіткнення випав за борт та втопився. Тіло нібито знайшли у вересні 2019 року, а наступного дня кремували.

Відділ боротьби із організованою економічною злочинністю поліції Польщі з’ясував, що Євген П. у період з жовтня 2018 року до січня 2019 року уклав угоди на страхування життя у 20 різних страхових фірмах на території Польщі. Також виявилось, що чоловік у грудні 2018 року отримав громадянство Польщі і не повідомив про це жодну зі страхових фірм. Слідчі з’ясували, що з польським паспортом Євген П. відвідав Україну, Велику Британію, Туреччину та Кіпр.

30 серпня у пункті пропуску в Дорогуську, що межує із українським Ягодином, польські поліцейські затримали Євгена П. Йому вже оголосили підозру у спробі шахрайства в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10 років. Суд у Любліні арештував Євгена П. на три місяці.

Українська поліція також уже почала розслідування через неналежне виконання своїх обов’язків слідчими, які закрили справу про начебто загибель на водосховищі Євгена П. у липні 2019 року. Під слідством також матір Євгена П., яка давала фальшиві свідчення та судмедексперти, які підписали фальшивий акт про смерть.