Українку в Криму засудили до двох років умовно за дописи в соцмережах

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:58900

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Українку в Криму засудили до двох років умовно за дописи в соцмережах
фото «Крим.Реалії»
Лариса Китайська має намір оскаржити винесений «вирок»

В окупованому Криму суд засудив до 2 років позбавлення волі (умовно) українську активістку Ларису Китайську із забороною покидати територію міста. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як повідомляється, громадянка України має намір оскаржити винесений «вирок».

Жінку визнали винною за пости у соціальних мережах. На думку суду, вони були «русофобськими». Її звинуватили в розпалювання ненависті.

Китайська заявила про низку грубих порушень під час так званого суду. За її словами, «пройшли всі терміни давності», вона не змогла захищатися в суді, все її клопотання відхиляли, відмовляли в допиті свідків.

Вона вважає вирок політично вмотивованим і пояснює його перш за все своєю проукраїнською позицією.

Нагадаємо, 19 грудня Генасамблея ООН засудила порушення Росією прав людини в анексованому Криму.

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