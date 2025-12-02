Зустріч президента з українською делегацією, 2 грудня 2025 рік

У вівторок, 2 грудня, українська делегація доповіла президентові Володимиру Зеленському про підсумки всіх зустрічей у США, присвячених мирному плану. Під час наради обговорили питання, які не можуть звучати телефоном, повідомив глава держави в соцмережах.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони, глава української делегації Рустем Умєров, а також учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти, на яких наголошувала американська сторона. Робота велася на основі Женевського документа, і його було доопрацьовано, зазначив президент.

У переговорах брала участь і розвідка. Сторони обговорили можливі кроки на фронті, питання гарантування безпеки від російських ударів та зриву домовленостей у разі припинення вогню.

«Наші дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень. Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною», – розповів президент.

Він додав, що українська розвідка й надалі інформуватиме партнерів про справжні наміри РФ та її спроби використати дипломатичні процеси для послаблення санкцій і блокування важливих рішень в Європі.

Володимир Зеленський також доручив продовжити конструктивну роботу з командою Дональда Трампа. Зокрема, Рустем Умєров залишатиметься на постійному зв’язку з американськими представниками для узгодження графіка наступних зустрічей.



«Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами», – зазначив президент.

Нагадаємо, перший раунд перемовин між Україною та США відбувся у Швейцарії 23 листопада. Сторони обговорили мирний план США, який складався з 28 пунктів. Документ передбачав значні поступки з боку України. Зокрема, від Києва вимагалось скоротити чисельність ЗСУ, відмовитись від намірів стати членом НАТО, а також передати під контроль Росії всю територію Донецької області.

Уже 24 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план зазнав змін: його скоротили й урахували позиції України.

Увечері 30 листопада завершився другий раунд переговорів української та американської делегацій щодо плану закінчення війни Росії проти України. Як заявив державний секретар США Марко Рубіо, зустріч з українською делегацією видалась продуктивною, але попереду ще багато роботи.

1 грудня президент Володимир Зеленський назвав три головні питання, які останніми днями обговорювали делегації з України та США. За його словами, пріоритетними для України є територіальне питання відновлення України із заморожених російських активів у Європі, а також гарантії безпеки.