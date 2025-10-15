Делегати також готують зустріч глав США та України

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко зустрілася у Вашингтоні з представниками американських оборонних компаній. Про це в середу, 15 жовтня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та нашим послом у США Ольгою Стефанішиною зустрілися з представниками Lockheed Martin і Raytheon», – розповів Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що технології Lockheed Martin і Raytheon рятують життя українців в часи повномасштабної війни: «F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті».

Секретар РНБО Рустем Умєров додав, що на зустрічі опрацьовували ключові напрямки співпраці – від розширення технологічного партнерства до можливого створення спільних підприємств між оборонними індустріями.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Скоттом Бессентом роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

«Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший “пайплайн” потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі», – розповіла прем’єрка.

Україна та США також обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи, а також нові санкції проти Росії та країн, які купують нафту країни-агресорки.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, до Вашингтону вирушила українська делегація, до якої входять прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Делегати підготують зустріч українського та американського президентів, а також обговорять економічну співпрацю між країнами, передачу зброї Україні, а також енергетику і нові санкції проти РФ.

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня. Президент США повідомив журналістам, що обговорить з українським колегою постачання зброї Києву, зокрема американських далекобійних ракет Tomahawk.