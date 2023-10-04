Вікторія Рощина зникла на окупованій росіянами території

Журналістка Віторія Рощина вирушила працювати на окуповану росіянами територію. З 3 серпня 2023 року жінка не виходить на зв’язок із рідними. Про це 4 жовтня повідомили у The Daily Beast – американському новинному веб-сайті, що пише про політику, ЗМІ та поп-культуру.

Як розповів The Daily Beast батько Вікторії Володимир Рощин, 27 липня журналістка виїхала з України до Польщі. Таким чином вона планувала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила прикордонні перевірки, але не сказала, де саме перебуває.

«Для моєї доньки журналістика – найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху. Після першого полону я просив її зупинитися, казав: «Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт», але вона була тверда, невпинна. Вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій», – розповів The Daily Beast батько Вікторії.

12 серпня 2023 року родина журналістки подала до поліції заяву про її зникнення. Крім того, 21 серпня зареєстрували офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Нагадаємо, раніше Вікторія Рощина вже перебувала у російському полоні. Як інформував ZAXID.NET, 11 березня 2022 року ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, їхала із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв’язок, тому із нею не могли зв’язатися. 18 березня 2022 року «Громадське» повідомило, що Вікторію Рощину викрали російські силовики орієнтовно 15 березня. 21 березня 2022 року журналістку звільнили з російського полону.