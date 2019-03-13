Українські десантники випробували бронеавтомобіль «Козак-2»

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня7440

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Українські десантники випробували бронеавтомобіль «Козак-2»
фото ДШВ ЗСУ
випробування на танкодромній смузі перешкод

На загальновійськовому полігоні під Житомиром українські десантники провели випробування броньованого автомобіля «Козак-2», який невдовзі має надійти на озброєння до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-служба командування у Facebook.

«Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості. Після цього, на танковому вогневому містечку, воїнами-десантниками була практично перевірена броня та захисне скло бронеавтомобіля «Козак-2». Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний», – йдеться у повідомленні.

Фото ДШВ ЗСУ

Водночас, на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини «Козак-2М1». Як зазначили у відомстві, після закінчення цих випробувань, «Козак-2М1» ймовірно також в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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