Українські туристи загинули під час сплаву річкою у горах Грузії, – ЗМІ

Четверо туристів, серед яких були українці, загинули при сплаві човном гірською річкою Хелвачаурському районі грузинського регіону Аджарія. Про це з посиланням на МВС Грузії пише російський «Інтерфакс.Туризм».
За фактом загибелі туристів порушено кримінальну справу. Як повідомляють грузинські ЗМІ, за попередніми даними, загиблі туристи були з України.
Повідомляється, що загалом у човні було шість людей. За попередніми даними, човен перекинувся, і всі вони опинилися у воді. На місце трагедії прибули рятувальники. Тіла трьох жертв вони знайшли одразу, ще одну людину – за деякий час.
Четверо рафтерів загинули після того, як перевернувся човен, фото Newposts
«Серед загиблих троє іноземних туристів, імовірно слов'яни. Один із загиблих наш співвітчизник», — розповів журналістам мер Хелвачаурі (місто, біля якого сталася пригода - ред.) Джумбер Вардманідзе, пишуть «Новини-Грузія».
МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів в горах Грузії.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 червня 2018 р.
Речниця МЗС України Мар’яна Беца заявила, що у відомстві оперативно перевіряють інформацію про можливу загибель українських туристів в горах Грузії.
Newposts пише, що загиблим є сім'я з України — чоловік, дружина та їхній син.
Разом із тим, деякі ЗМІ повідомляють, що загиблі туристи були не з України, а з Росії.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: