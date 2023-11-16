Компанія забезпечила фермерів ресурсами для посівної кампанії

У непрості часи випробувань істинний характер показує себе в діях, а не словах. Опинившись в безпосередній близькості до зони бойових дій, завод з виробництва чипсів Lay's був змушений призупинити роботу у 2022 році. Попри це, бренд надав фермерам усі необхідні ресурси для забезпечення посівної кампанії.

Це наочно показало фермерам-партнерам, що бренд вірить у стабільність та майбутнє України та пишається можливістю бути його частиною.

«Для нас був дуже важливий маячок, коли завод, який виробляє чипси, розташований фактично в зоні бойових дій, але команда Lay's все одно сказала: «Ми вам поставимо чипсову насіннєву картоплю, щоб ви її розмножили, щоб ми надалі могли працювати». У цей момент ми зрозуміли, що ця компанія вірить в те, що в Україні буде робота продовжуватись, попри все», – поділився Віктор Рибалко, заступник голови фермерського господарства-партнера Lay’s «Аделаїда».

Керований цією впевненістю, бренд Lay’s продовжує сприяти розвитку локального українського фермерства, надаючи партнерам технології та ресурси для стабільного покращення виробництва. Відповідальний підхід з фокусом на майбутнє лежить в основі плідної співпраці з місцевими аграріями.

«Lay's. Українські від поля до пачки» – не просто слова, а філософія, що відображає глибокий зв'язок бренду з українською землею, місцевими фермерськими господарствами, а з ними – й локальними громадами по всій Україні.