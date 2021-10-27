Дмитро Гордон заявив, що причин заборони в’їзду до Грузії йому не повідомили

Український журнаілст Дмитро Гордон заявив, що йому заборонили в’їзд до Грузії. З його слів, він хотів відвідати в СІЗО екс-президента Михеїла Саакашвілі, але його не впустили до країни.

«Годину тому прилетів до Тбілісі і весь цей час чекав на паспортний контроль штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в’їзд до Грузії мені заборонено», – написав Гордон в Instagram в середу, 27 жовтня.

Причини заборони в’їзду йому не повідомили, хоча сам Гордон пов’язує це з його намаганням відвідати у в’язниці Саакашвілі. Зараз він вирушає назад до Києва.

«Напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в’язниці Руставі Михайла Саакашвілі. Bсе, що сталося, – міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади», – резюмував він.

Депортували з Грузії не лише Гордона, але й його дружину Олесю Бацман, керівника Офісу простих рішень та результатів Марію Барабаш і Євгена Сущенка.

Нагадаємо, Михеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує до шести років в’язниці. Оскільки Саакашвілі має українське громадянство, то українська влада пообіцяла повернути Саакашвілі в Україну, однак Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що видача Саакашвілі Україні неможлива.

Наразі екс-президент Грузії у в’язниці голодує, а місцеві лікарі рекомендують його госпіталізувати.