СБУ обшукала складські та офісні приміщення корпорації, а також помешкання фігурантів справи

Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «ДНР». Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам.

Як повідомила СБУ в четвер, 9 лютого, підприємство перерахувало у «бюджет ДНР» понад 4 млн у гривневому еквіваленті. Також правоохоронці з’ясували, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

«Організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України. У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України», – зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили:

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

СБУ почала розслідувати справу за статтею Кримінального кодексу «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». СБУ готується повідомити про підозру топ-менеджерам корпорації та проситиме суд обрати їм запобіжний захід.