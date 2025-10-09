Коли саме запустять послугу розлучення онлайн, наразі невідомо

Українці невдовзі можуть розлучатися у застосунку з надання державних послуг «Дія». Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України, повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 8 жовтня.

За словами Федорова, українці зможуть подати заяву про розірвання шлюбу через «Дію». Послуга не потребуватиме надання паперових свідоцтв та походу до ДРАЦС.

Основною умовою для отримання послуги є відсутність неповнолітніх дітей у подружжя.

«Після подання заяви система автоматично перевірить дані в реєстрах. Якщо в сім’ї немає дітей, шлюб буде розірвано вже через місяць», – повідомив Михайло Федоров.

Коли саме запустять можливість розлучатися у «Дії», Федоров не уточнив. Міністр цифрової трансформації нагадав, що в «Дії» вже можна отримати витяг про розірвання шлюбу, а також повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу.

Нагадаємо, у вересня 2024 року в Україні запрацювала послуга онлайн-одруження через «Дію». Пропозицію партнеру чи партнерці можна зробити через застосунок, а після погодження у найближчі вільні дати прийти на онлайн-церемонію, де на молодят чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію» протягом доби.