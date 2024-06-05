Аварійні відключення скасують після входження областей у визначені ліміти споживання

Через перевищення лімітів споживання електроенергії «Укренерго» запровадило аварійні відключення у 12 областях України. Про це у середу, 5 червня, повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Аварійні відключення для низки областей, які перевищили ліміти споживання, запровадили з 20:40.

За даними «Укренерго» аварійні відключення застосовують у таких областях України:

Харківська,

Сумська,

Київська,

Черкаська,

Чернігівська,

Івано-Франківська,

Рівненська,

Волинська,

Львівська,

Одеська,

Запорізька,

Кіровоградська.

Крім того, у «Укренерго» зазначили, що відключення світла можливі також для об’єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення електроенергії скасують одразу після того, як зазначені регіони увійдуть у визначені для них ліміти споживання.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив, чому у різних регіонах України відключення електроенергії триває різну кількість часу. За словами Володимира Кудрицького, при формуванні графіків відключення світла враховують кількість критичної інфраструктури у регіоні.

Як інформував ZAXID.NET, дефіцит в енергосистемі України пов’язаний із систематичними російськими атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури.

До слова, у п’ятницю, 31 травня, Кабінет міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення. Відповідно до рішення уряду, з суботи, 1 червня, єдиний тариф на електроенергію для населення становитиме 4,32 грн/кВт-год.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.