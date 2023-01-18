Зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, аварійні відключення застосовані у 8 областях. Хоча споживання електроенергії, порівняно з днем раніше, знизилося. Про це заявили в «Укренерго».

«Цьому (зниженню споживання) сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває чверть споживання в країні», – заявили у держкомпанії.

Зазначається, що причина дефіциту – внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу.

Внаслідок останньої атаки суттєво пошкоджено кілька енергоблоків теплових електростанцій. При цьому всім обленерго доведено ліміти споживання на добу.

Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Також у районі бойових дій у Харківській та Донецькій областях є пошкодження у мережах обленерго.