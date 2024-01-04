В Україні з 1 лютого планують запустити пілотний проект «Укрпошта-ліки». Зокрема, його планують запровадити на деокупованих та прифронтових територіях. Таким чином вже в першій половині 2024 року планують розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України. Про це повідомили на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у четвер, 4 січня.

Зазначається, що для реалізації проекту «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Зараз триває пошук приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст. Крім того, планують зробити гарячу лінію для оформлення запитів від людей.

До слова, 22 грудня 2023 року МОЗ зобов'язало аптеки у лікарнях долучитись до програми «Доступні ліки». Аптеки та аптечні пункти, які розміщені у приміщенні або на території лікувальних закладів, зобов’язали укласти договір з НСЗУ, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою «Доступні ліки».