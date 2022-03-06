«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні поїзди всередині країни та за кордон на 7 березня

На понеділок, 7 березня, «Укрзалізниця» оприлюднила розклад руху евакуаційних поїздів. Це додаткові евакуаційні внутрішні рейси, а також поїзди до Польщі та Угорщини. З розкладом поїздів, які відправлятимуться за графіком, можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці».

Так, на 7 березня призначили міжнародні евакуаційні рейси:

№ 954 Львів – Грубешів о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Перемишль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Перемишль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Перемишль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Перемишль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Перемишль о 12:12;

№ 956 Львів – Грубешів (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Перемишль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Перемишль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Перемишль о 19:55.

Із Чопу до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Також раніше ZAXID.NET повідомляв про поїзди, які курсують зі Львова до Хелма.

Зазначимо, що за інформацією верховного комісара ООН у справах біженців, за 10 днів повномасштабного російського вторгнення з України виїхали понад півтора мільйона біженців.

Окрім того, на 7 березня призначено додаткові внутрішні евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):

• Донецький напрямок:

01:00 – Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів

17:00 – Краматорськ – Ужгород, 13 вагонів

• Одеський напрямок: 22:30 – №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

• Запоріжжя: 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

• Дніпро: 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

• Кривий Ріг: 2 рейси: 12 та 15 вагонів

• Харків: 3 поїзди Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00, а також 3 евакуаційні поїзди по 18 вагонів кожен.

Також запустять електрички :

• організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

• з Харкова до Львова з пересадкою у Вінниці;

• з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Точні графіки будуть визначати безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Нагадаємо, що проїзд безкоштовний.

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