Наслідки атаки по залізничній станції на Дніпропетровщині

У четвер, 6 листопада, «Укрзалізниця» повідомила про зміну маршрутів та затримку цілої низки поїздів через атаки Росії на залізничну інфраструктуру у східних регіонах України.

«Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура», – сказано в повідомленні.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно – затримками. Йдеться про такі рейси:

№102 Херсон – Гусарівка,

№104 Львів – Гусарівка,

№712 Київ – Гусарівка,

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя – Перемишль

№ 119/120 Дніпро – Хелм, якому додають причіпні вагони Павлоград – Київ,

№ 37/38 Запоріжжя – Київ.

Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва. Актуальна інформація щодо затримки поїздів доступна за посиланням.