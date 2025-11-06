«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів через нічні атаки Росії
Затримуються поїзди, що курсують зі східних областей України
У четвер, 6 листопада, «Укрзалізниця» повідомила про зміну маршрутів та затримку цілої низки поїздів через атаки Росії на залізничну інфраструктуру у східних регіонах України.
«Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура», – сказано в повідомленні.
Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно – затримками. Йдеться про такі рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка,
- №104 Львів – Гусарівка,
- №712 Київ – Гусарівка,
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя – Перемишль
- № 119/120 Дніпро – Хелм, якому додають причіпні вагони Павлоград – Київ,
- № 37/38 Запоріжжя – Київ.
Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва. Актуальна інформація щодо затримки поїздів доступна за посиланням.