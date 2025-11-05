Поїзди тимчасово не їздитимуть до Краматорська та Слов'янська

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасове обмеження руху поїздів на Краматорському напрямку, що на Донеччині. Залізничні рейси курсуватимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове, що на Харківщині. Про це у середу, 5 листопада, повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та пресслужба «Укрзалізниці».

«Важке, але важливе рішення заради збереження життів прийняли спільно з Укрзалізницею – тимчасово обмежуємо рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки», – повідомив Вадим Філашкін.

Йдеться про поїзди, що їдуть на Донеччину з Івано-Франківська, Києва, Одеси, Львова, Херсона.

Повідомляється, що Донецька ОВА організовує автобусні рейси між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Провідники «Укрзалізниці» та працівники вокзалів допомагають пасажирам на місці та супроводжують під час пересадки.

Крім того, обмеження стосується приміського руху поїздів та електричок в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве-Краматорськ та Словʼянськ-Райгородок.

«Безпека пасажирів – наш пріоритет. Ми уважно стежимо за ситуацією і відновимо рух, щойно це стане можливим», – наголосили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 5 листопада заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко анонсував підвищення ціни на кілька категорій пасажирських квитків. За його словами, «Укрзалізниця» має понад 7 млрд збитків менш ніж за рік та вичерпала внутрішні резерви для компенсації збитків пасажирських перевезень. Однак відмовлятися від анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми безплатних поїздок «УЗ-3000» в «Укрзалізниці» не планують.