Квитки на поїзд «Харків – Ворохта» вже у продажу

«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Харків – Ворохта», який щодня курсуватиме до популярних гірських станцій Прикарпаття.

Як повідомили в УЗ 13 лютого, потяг №201/202 «Харків – Ворохта» відправлятиметься з Харкова о 18:55, матиме зупинки в Івано-Франківську (11:28 - 11:48), Яремче (13:10 - 13:12), Татарів-Буковелі (13:50 - 13:55) і прибуватиме до Ворохти о 14:09. У зворотному напрямку, з Ворохти, потяг відправлятиметься о 16:29, проїжджаючи Татарів-Буковель (16:39 - 16:42), Яремче (17:07 - 17:10), Івано-Франківськ (18:25 - 19:49), і прибуватиме до Харкова о 12:33 наступного дня.

«Зупинки також передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська. У перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого – з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі потяга вагони категорії купе та люкс», – інформують в «Укразалізниці».

Квитки на поїзд «Харків – Ворохта» вже доступні на веб-ресурсах Укрзалізниці та в касах залізничних вокзалів.