Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків

У ніч на четвер, 1 серпня, російські окупанти здійснили чергову атаку із застосуванням ударних безпілотників на Київщину. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Упродовж ночі повітряну тривогу на Київщині оголошували тричі. Під час другої повітряної тривоги, яка розпочалась близько третьої години ночі, мешканців попереджали, що в регіоні фіксують рух ворожих БпЛА. В обласній адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО.

Уранці начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що другу ніч поспіль ворог атакує область ударними дронами. За його словами в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, які збили всі ворожі цілі.

«Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», – розповів Кравченко.

Також у Київській ОВА додали, що станом на восьму годину ранку є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. У будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки продовжується.

Доповнено. Згодом стало відомо що ударний дрон-камікадзе «Герань-2» влучив у будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Політик отримав численні осколкові поранення, проте його життю нічого не загрожує, повідомили джерела OBOZ.UA. Безпілотник вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей. Будинок зазнав руйнувань.

Наслідки удару по будинку Іллі Пономарьова у ніч на 1 серпня (Фото Нацполіції)

За словами журналістів, перед цим, у ході масованої атаки вранці середи, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони.

Що відомо про атаку на Україну 1 серпня

За інформацією командувача Повітряних сил Миколи Олещука, у ніч на 1 серпня ворог комбіновано атакував Україну, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Ракети «Іскандер-М» росіяни випустили із Воронезької області Росії та тимчасово окупованого Криму. Також окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда у Криму та російського Курська.

«Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи “шахедів”. Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині», – сказав Олещук.

Нагадаємо, напередодні, 30 липня, росіяни масовано атакували Київщину ударними безпілотниками. Українські захисники знищили близько трьох десятків ударних БпЛА.