Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Шепетівка – Полонне – Бердичів

Поблизу села Хролин Шепетівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків двоє людей загинули, ще пʼятеро – травмовані. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 23 лютого близько 12:00 на дорозі сполученням Шепетівка – Полонне – Бердичів. За даними слідства, 63-річний водій автомобіля Hyundai, житель села Новоселиця, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 73-річний чоловік.

Унаслідок ДТП водій ВАЗ загинув на місці події. Його 46-річна пасажирка померла під час надання медичної допомоги у Шепетівській багатопрофільній лікарні.

Ще двоє пасажирів автомобіля ВАЗ, чоловіки 32 та 52 років, травмувалися. Також ушкодження отримали водій Hyundai та двоє його пасажирів – 76-річна жінка і 52-річний чоловік.

Водія Hyundai затримали. Наразі він перебуває у лікарні під вартою. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 ККУ), відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.