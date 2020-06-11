Унаслідок падіння дерева у Брюховичах загинула 28-річна жінка

Дерево впало на будинок, під завалом загинула 28-річна жінка

У четвер увечері Львів та область накрила сильна гроза. Через сильні пориви вітру у Брюховичах стався нещасний випадок, внаслідок якого загинула 28-річна жінка. Подія сталася на вул. Макаренка у Брюховичах. Як повідомили на сторінці Брюховицької селищної ради у Facebook, на дачний будинок, що розташований на прибудинковій території, впало дерево, внаслідок чого загинула жінка.

Фото ДСНС та Брюховицької селищної ради

Як розповіли ZAXID.NET у поліції, дерево впало на будинок, де в цей час перебували жінка із 5-річною дитиною, які сховалися від дощу. Жінку придавило, вона загинула на місці події. Дитина не постраждала.

Рятувальники, які прибули на місце події, вивільнили тіло жінки без ознак життя з-під зруйнованих конструкцій будівлі та розрізали дерево. Як зазначили у ГУ ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників у будівлі більше нікого не було.