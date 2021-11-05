Унаслідок пожежі у приватному будинку на Золочівщині загинув власник
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
У четвер, 4 листопада, внаслідок пожежі у приватному будинку в Золочівському районі загинув 34-річний власник. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту, подія сталася близько 18:00 у с. Дуб’є.
«У приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявили тіло власника будинку 1987 року народження», – зазначено у повідомленні.
Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку.
У ДСНС Львівщини повідомили, що їхні підрозділи на місце події не залучали.
Обставини події встановлює поліція.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET