У четвер, 4 листопада, внаслідок пожежі у приватному будинку в Золочівському районі загинув 34-річний власник. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту, подія сталася близько 18:00 у с. Дуб’є.

«У приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявили тіло власника будинку 1987 року народження», – зазначено у повідомленні.

Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку.

У ДСНС Львівщини повідомили, що їхні підрозділи на місце події не залучали.

Обставини події встановлює поліція.